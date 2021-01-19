محافظ القليوبية يتفقد مشروعات المياه والطرق بشبين القناطر

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة لتفقد عدد من المشروعات في مجال (الطرق- مياه الشرب- الصرف الصحي)، بمدينة شبين القناطر.

تفقد المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق "شبين القناطر - قليوب"، بطول 14 كيلو متر، موجهًا رئيس المدينة بالتنبيه على مقاول المشروع بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ معرض سيارات مقام على أرض زراعية بحرم طريق "شبين - قليوب" بمنطقة الزهويين، وجرى استدعاء المعدات وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد الهجان، محطة رفع (طحانوب) بتكلفة 63 مليون جنيه، موجهًا بالبدء في أعمال توصيل المياه للمنازل، وشدد على أن يجرى التسليم وتشغيل المحطة خلال شهر.

وتوجه اللواء الهجان، إلى محطة معالجة الكوم الأحمر، والتي تخدم قرى (الكوم الأحمر- نوى- الزهويين- نوب طحا- الحصافة - كفر الدير)، بتكلفة 134 مليون جنيه، ووجه برصف وتمهيد الطريق المؤدي إلى المحطة بطول 750 مترًا.

ومر "الهجان" على مشروع صرف صحي قرية الشوبك بتكلفة 34 مليون جنيه، والذي جرى الانتهاء منه بنسبة 85%، ويتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، وجرى الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة 90%.

وتفقد المحافظ، توسعات المرحلة الثالثة من محطة معالجة شبين القناطر، واختتم الجولة بتفقد توسعات المرحلة الثانية لمحطة مياه شبين القناطر بعرب جهينة.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد محمدي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ومسئولي هيئة الطرق.