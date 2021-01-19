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اليوم.. بدء تشغيل مركز شبكات المرافق بشمال سيناء

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اليوم.. بدء تشغيل مركز شبكات المرافق بشمال سيناء اليوم.. بدء تشغيل مركز شبكات المرافق بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

11:28 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ قرار اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ الأقليم، بتشكيل مجموعة عمل لتشغيل مركز شبكات المرافق بشمال سيناء.

وأوضح الغندور، أن الفريق برئاسة مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، فضلًا عن 26 موظفًا في مختلف التخصصات.

وأكد الغندور، أن المركز يختص بتسجيل شبكات البنية التحتية والفوقية في المحافظة من خلال خرائط مساحية، بجانب إنشاء قاعدة بيانات لمسارات شبكات المرافق على الحواسب الآلية، وتنسيق الأعمال بين الأجهزة العاملة في مجال شبكات المرافق، وعقد دورات تدريبية للعاملين في المركز.

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