أخبار عاجلة

"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب" -
رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد -
الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات -
بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا -
9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"قتله وولع في جثته".. قصة جريمة مدمن أنهى حياة صديقه في بني سويف

Print
"قتله وولع في جثته".. قصة جريمة مدمن أنهى حياة صديقه في بني سويف "قتله وولع في جثته".. قصة جريمة مدمن أنهى حياة صديقه في بني سويف

مصراوي Masrawy

11:48 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- علاء عمران:


تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مدمن مخدرات؛ قتل صديقه وأشعل النيران في جثته لإخفاء الجريمة ببني سويف.

تلقى مركز ناصر بلاغا بالعثور على جثة سائق 25 سنة، له معلومات جنائية محترقة بمياه أحد المصارف المائية بدائرة المركز والعثور بجانب المصرف على دراجة نارية محترقة وهاتف محمول مهشم خاصين به.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بني سويف إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل 35 سنة له معلومات جنائية مقيم بذات القرية محل إقامة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه.

بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه واعتيادهما تعاطي المواد المخدرة سويا وقيامه بتاريخ ارتكاب الواقعة بالتقابل مع المجني عليه بعشة خاصة به كائنة بقطعة أرض زراعية ملكه مجاورة لمكان العثور على الجثة وأثناء تعاطيهما المواد المخدرة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية محدثاً إصابته التي أفقدته الوعي.

أضاف المتهم المذكور أنه عقب ذلك قام بسحبه بجوار المجرى المائي للمصرف وأشعل به النيران وقام بالتخلص من جثته بإلقائها بمياه المصرف ثم أشعل النيران بدراجته النارية وأتلف هاتفه المحمول.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

شبكة عيون الإخبارية