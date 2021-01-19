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تمتد للقاهرة.. الأرصاد تحدد قوة وأماكن سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

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تمتد للقاهرة.. الأرصاد تحدد قوة وأماكن سقوط الأمطار خلال 48 ساعة تمتد للقاهرة.. الأرصاد تحدد قوة وأماكن سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

مصراوي Masrawy

11:42 ص الثلاثاء 19 يناير 2021


كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء يشهد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بين 3 إلى 4 درجات.

وقال شاهين لمصراوي اليوم، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على فترات متقطعة من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومن خفيفة إلى متوسطة على باقي محافظات الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة، على أن تكون خفيفة على بعض المناطق، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق أخرى، وتكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

وأضاف أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة مئوية، ويوم الخميس 18 درجة، ويوم الجمعة 19 درجة، على أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا تدريجيا بمعدل درجة بشكل يومي، لتتراوح بين 18 ـ 19 درجة ابتداء من يوم الخميس، فيما تتراوح على محافظات السواحل الشمالية بين 18 ـ 19 درجة، وشمال الصعيد بين 19 ـ 20 درجة وجنوب الصعيد بين 22 ـ 24 درجة مئوية.

وأشار شاهين، إلى أنه عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر بشكل عادي، ما يدل على استقرار الأحوال الجوية، متابعا: "لم نحذر من الشبورة بشأن أنها كثيفة أو ضباب حتى الآن".

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بتجنب الخروج للهواء الطلق تجنبا للرمال المثارة والأتربة، مع تجنب الأنشطة البحرية، وضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية.

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