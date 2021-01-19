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سلطة مطلقة في اقفال المناقشة.. جبالي يوضح للنواب طريقة إدارة الجلسة

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سلطة مطلقة في اقفال المناقشة.. جبالي يوضح للنواب طريقة إدارة الجلسة سلطة مطلقة في اقفال المناقشة.. جبالي يوضح للنواب طريقة إدارة الجلسة

مصراوي Masrawy

11:39 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه تلقى 96 طلبا من النواب للحديث والتعليق على بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك 81 طلبا آخرا للتعليق على بيان وزير الدولة للإعلام في الجلسة المقرر لهما الحضور في جلسة اليوم.

وأشار إلى أن هناك سلطة مطلقة لرئيس المجلس في إقفال باب المناقشة، موضحا أن سلطاته التقديرية في إدارة المناقشات حسبما يتطلبه الصالح العام مع مراعاة التنوع حتى تكون فرصة للجميع للمشاركة في أعمال الجلسة.

وأكد حنفي جبالي، أنه حدث استياء من بعض الأعضاء تجاه من تجاوزا المدة المحددة لكل عضو، قائلا: لذا على الجميع الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمات أو تهنئة أو الدخول في غير موضوع النقاش.​

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مصراوي Masrawy

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