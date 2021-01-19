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جبالي: المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشورى

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جبالي: المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشورى جبالي: المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشورى

مصراوي Masrawy

11:33 ص الثلاثاء 19 يناير 2021


كتب- مصراوي:
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رافقه كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، كما حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التهنئة باسمه واسم نواب مجلس الشيوخ إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لفوزه برئاسة مجلس النواب متمنيًا التوفيق والسداد في مهام عمله وفقاً للدستور والقانون، مؤكدًا رغبة مجلس الشيوخ الصادقة في دعم مجلس النواب في أداء تلك الرسالة فى إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية الموكلة للمجلسين.

من جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تقديره واعتزازه بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وسعادته بالتهنئة الغالية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشيوخ وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح .

ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لبيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج .

كما يستمع لبيان وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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