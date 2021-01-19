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أغرقت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن "نوة الغطاس"

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أغرقت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن "نوة الغطاس" أغرقت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن "نوة الغطاس"

مصراوي Masrawy

11:27 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:
ضربت نوة "الغطاس" أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بأمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.
ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن نوة "الغطاس"..
- تعد "الغطاس" أحد أكثر نوات الشتاء ضراوة.
- تبدأ يوم 19 يناير من كل عام.
- تستمر نوة الغطاس لمدة 3 أيام فقط، إذ يفصلها عن نوة الكرم أسبوع.
- jصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية.
- سميت بهذا الاسم لحلولها بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس.
- تتسبب في اضطراب وارتفاع أمواج البحر المتوسط ما قد يؤدي إلى توقف حركة الصيد والملاحة البحرية.
- سبقها بساعات تحذير من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود إنذار بحري خاص بالبحر المتوسط، يتضمن زيادة سرعة الرياح من ٢٥ إلى ٣٣ عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ إلى ٤.٥ متر.

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