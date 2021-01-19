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بالصور.. أمطار على رأس البر وطوارئ في دمياط

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بالصور.. أمطار على رأس البر وطوارئ في دمياط بالصور.. أمطار على رأس البر وطوارئ في دمياط

مصراوي Masrawy

11:08 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت مناطق في مدينتي رأس البر، ودمياط الجديدة سقوط أمطار خفيفة، اليوم السبت، تزامنًا مع هبوب رياح سريعة على الإقليم.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع كافة الأجهزة المعنية، وجرى التأكد من جاهزية معدات الكسح، وسيارت شفط المياه التابعة للوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة.

وأضافت: "جرى تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، وتخصيص غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة".

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