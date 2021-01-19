قتل أبيه.. وشقيقته تكشف الجريمة: "دفنوا أبويا في الجنينة"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

أحالت نيابة شمال الشرقية الكلية، اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم بقتل والده في مدينة الحسينية إلى محكمة جنايات الزقازيق.

التفاصيل

لم يكُن "حسيني" يدري أن نهايته ستكون على يد فلذة كبده، الذي اتفق مع حماه، على قتل الأب، بسبب خلاف نشب بينهما.

شومة وأريكة

استدعى الابن والده إلى منزل حماه، وأحضر "شومة"، وعقب وصول والده دعاه للجلوس على أريكة للاستراحة من تعب الطريق، وقبل أن يلتقط الأب أنفاسه، عاجله الأبن بضربات متتالية حتى فارق الحياة.

نقل الابن المتهم بالقتل، جثة أبيه مع شريكه "حماه" ووضعاها في صندوق سيارة، وانتظرا حتى ضرب الليل بظلامه ودفنا الجثة بحديقة منزل المتهم الثاني.

الابنة تكشف الملعوب

اكشفت الابنة ما وقع لأبيها، فأبلغت الشرطة التي أخرجت الجثة من مدفنها للمعاينة، وألقت القبض على المتهمين.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من ربة منزل مُقيمة بقرية "بحر البقر 2" التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، تتهم فيه شقيقها "حسن.ح.م - 25 سنة - عامل باليومية"، وزوجها "ع.م - 53 عامًا- تاجر" - حما شقيقها- بقتل والدها "حسيني.ح - 54 عامًا- بائع"، بسبب خلافات عائلية.

تبين صحة الواقعة وأن نجل المجني عليه استعان بزوج شقيقته لاستدراج الأب إلى منزله بإحدى القرى المجاورة، وهناك أنهى حياته بعصا خشبية، قبل أن يتخلصا من الجثة بدفنها في حديقة الثاني.

جرى ضبط المتهمين، واستخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى "الحسينية" المركزي، وحرر بذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.