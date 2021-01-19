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نائب يتقدم بأول سؤال بسبب منع الصحفيين البرلمانيين من تغطية الجلسات

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مصراوي Masrawy

11:23 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:
وجه الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، سؤالا لوزير الدولة لشؤون الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن القرار غير المسبوق من أمين عام مجلس النواب السابق ترتب عليه منع 80 صحفيا برلمانيا معتمدا أي ما يمثل ( 80 % ) من دخول المجلس، وأكد حينها أنه اجراء احترازي مؤقت لحين انتهاء الجلسة الافتتاحية.

وتابع الهضيبى: "أن الصحفيين فوجئوا بهذا القرار، ثم اكتشفوا أنه إجراء دائم، وأدخل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام طرفا في تحديد واختيار المحررين البرلمانيين متجاهلا نقابة الصحفيين وشعبة المحررين البرلمانيين التي هي الجهة الشرعية التي تمثل الصحفيين ويعد ذلك خرقا للأعراف الصحفية المعمول بها منذ تأسيس البرلمان".

واقترح عضو مجلس الشيوخ، تصويب الوضع وعودة جميع الصحفيين لعملهم داخل المجلس حيث أن الصحافة البرلمانية جزء أساسي وأصيل من عمل المجلس، علما بأن التغطية الإعلامية الجيدة هي منبر المجلس الشرعي والصحيح لبيان دوره انجازاته ودور نوابه وكيفية ممارستهم لدورهم الدستوري والنيابي.

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مصراوي Masrawy

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