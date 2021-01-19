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جبالي يفتتح جلسة البرلمان لاستكمال مناقشة برنامج

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جبالي يفتتح جلسة البرلمان لاستكمال مناقشة برنامج الحكومة جبالي يفتتح جلسة البرلمان لاستكمال مناقشة برنامج

مصراوي Masrawy

11:21 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، حيث يواصل المجلس الاستماع لبرنامج من خلال الوزراء كل في ملفه.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس.

يأتي ذلك بعدما عرض في جلسة الأمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإنجازات التي تحققت في برنامج (٢٠١٨-٢٠٢٢)، فضلا عن استعراض ما تم تنفيذه في ملفي والتجارة الداخلية، والإدارة المحلية.

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مصراوي Masrawy

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