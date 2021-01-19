تجديد حبس عاطل ومالك عقار بتهمة التنقيب عن الآثار في بولاق أبوالعلا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل ومالك عقار 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتنقيب عن الآثار.

وكانت التحريات أكدت قيام شخص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالعقار المشار إليه، حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار بالطابق الأرضي، وعثر بداخله على حفرة قطرها 3 متر بعمق 3 أمتار ووجود ممر بنهاية الحفرة بطول 5 متر وأدوات التنقيب.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع مالك العقار عاطل - مقيم بدائرة القسم.