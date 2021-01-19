أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا -
9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات -
"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات -
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية -
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة" -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الأمن الاقتصادي يضبط 3959 قضية متنوعة في يوم واحد

Print
الأمن الاقتصادي يضبط 3959 قضية متنوعة في يوم واحد الأمن الاقتصادي يضبط 3959 قضية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

10:58 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3650 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

شبكة عيون الإخبارية