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لتعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.. يلتقي رئيس وزراء الأردن

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لتعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.. السيسي يلتقي رئيس وزراء الأردن لتعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.. يلتقي رئيس وزراء الأردن

مصراوي Masrawy

11:06 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم، مع الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية له للعاصمة الأردنية عمان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الأردني رحب بالرئيس، معرباً عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما أشاد رئيس وزراء الأردن، بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها في ، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، عن التقدير لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وذلك على المستوى الثنائي أو في اطار آلية التعاون لثلاثي مع العراق، مثمنا الجهود التي تبذلها الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.

وشهد اللقاء، استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على تعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلاً عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما شهد اللقاء، كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصةً في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن، كما تم تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المختصة بالجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الأمن الإقليمي بأسره.

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