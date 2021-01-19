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الملتقى الدولي للفيديو..  "فنون الدمام" تحدّد آخر موعد لاستقبال المشاركات

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الملتقى الدولي للفيديو..  "فنون الدمام" تحدّد آخر موعد لاستقبال المشاركات الملتقى الدولي للفيديو..  "فنون الدمام" تحدّد آخر موعد لاستقبال المشاركات
ستخضع الأعمال المقدمة إلى فرز واختيار يتناسب مع شعار الدورة الحالية

الملتقى الدولي للفيديو.. 

حدّدت جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوم 25 يناير الحالي، آخر موعد لتقديم الفنانين وصانعي الفيديو والمهتمين آرت، أعمالهم الفنية للمشاركة في الملتقى الدولي للفيديو آرت في دورته الثالثة.

وستخضع الأعمال المقدمة إلى فرز واختيار يتناسب مع شعار الدورة الحالية "داخل الضوء.. خارج الفراغ"، إضافة إلى خصوصيات هذا الفن من حيث الأسلوب والتقنية والمحتوى والتوقيت والعلامة والرمز وغيرها من التوافقات الفنية التي تعكس هذا الفن واقترانه بالمرحلة المعاصرة.

وأوضح مدير الجمعية المشرف العام على الملتقى يوسف الحربي، أن عدد المشاركات الفنية التي استقبلها الملتقى حتى الآن بلغ 86 آرت من 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنها أعمالٌ مميزة تعبّر عن حرفية واهتمام بهذا الفن ومساراته التعبيرية.

وبيّن أن الملتقى يسعى إلى فسح المجال لتقديم التجارِب وتوجيهها، والتعرف على الفنون المعاصرة، وطرح فكرة الفن والعلم والتقنية، واستعراض التجارِب السعودية المميزة والمؤثرة في مجال الفنون و الفيديو والصورة وتسليط الضوء عليها بصرياً وفكرياً ونقدياً، مع فتح باب التعاون بين الملتقى وفضاءات العرض بالمنطقة الشرقية.جمعية الثقافة والفنون الدمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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