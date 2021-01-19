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الصومال ينفي مشاركة قواته في القتال بإقليم تيجراي الإثيوبي: خبر مُسيّس

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الصومال ينفي مشاركة قواته في القتال بإقليم تيجراي الإثيوبي: خبر مُسيّس الصومال ينفي مشاركة قواته في القتال بإقليم تيجراي الإثيوبي: خبر مُسيّس

مصراوي Masrawy

10:39 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

مقديشو- (د ب أ):

نفت الفيدرالية الصومالية بشدة صحة أنباء جرى تداولها، حول مشاركة قوات صومالية تحت التدريب في القتال بإقليم تيجراي شمالي إثيوبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، الثلاثاء، عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة عثمان أبوبكر دُبي قوله: "إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ومُسيّس من قبل بعض الأشخاص".

وأضاف أن إثيوبيا لم تطلب من الحكومة الفيدرالية جنودها للمشاركة في القتال بإقليم تيجراي.

وأوضح الوزير أن الذين ينشرون مثل هذه الدعاية يعارضون امتلاك الصومال جيشا قويا قادرا على حماية أمن البلاد.

وكان جرى تداول أنباء عن مشاركة قوات صومالية في القتال بتيجراي، وسقوط عدد من القتلى من بينهم.

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