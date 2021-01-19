إحالة مسجل خطر وعاطل للجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش بباب الشعرية

مصراوي Masrawy
10:47 ص الثلاثاء 19 يناير 2021
كتب- محمود سعيد:
أمرت نيابة باب الشعرية، بإحالة مسجل خطر وعاطل لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالحشيش.
كانت معلومات وردت إلى قسم شرطة باب الشعرية، تفيد قيام مسجل خطر وعاطل بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات واتخاذهم من دائرة القسم وكرًا لترويج الحشيش.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد وداد، معاون مباحث باب الشعرية، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارة بجوار سور مصر القديمة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على 55 فرش حشيش، مبلغ مالي 2350 جنيه، سلاح أبيض "مطواة"، 4 هواتف محمولة.
واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم.