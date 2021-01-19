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بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا
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السبت 23 يناير 2021 06:58 مساءً
9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن
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السبت 23 يناير 2021 06:50 مساءً
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير
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السبت 23 يناير 2021 06:43 مساءً
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة
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السبت 23 يناير 2021 06:43 مساءً
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات
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السبت 23 يناير 2021 06:43 مساءً
"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات
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السبت 23 يناير 2021 06:43 مساءً
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية
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السبت 23 يناير 2021 06:43 مساءً
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة"
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السبت 23 يناير 2021 06:43 مساءً
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان
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السبت 23 يناير 2021 06:43 مساءً
استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور
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السبت 23 يناير 2021 06:41 مساءً
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8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 19/1/2021
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DMC
الثلاثاء 19 يناير 2021 10:52 صباحاً
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