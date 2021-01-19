هيئة ميناء دمياط.. برنامج لتأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت هيئة ميناء دمياط، انضمامها إلى برنامج تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية، بمنطقة المتوسط (YEP MED)، والممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط، التابعة للاتحاد الأوروبي (ENI).

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يستهدف تقديم دورات تدريبية لشباب محافظة دمياط من الجنسين، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتأهيلهم للعمل في الموانئ البحرية.

ويمتد البرنامج لـ 30 شهرًا، ويتضمن التدريب في 3 مجالات رئيسية وهي "التجارة الخارجية، التنمية المستدامة، لوجستيات الموانئ".