مصرع شخص صدمه قطار في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بمزلقان "أم الزين" بدائرة مركز الزقازيق بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمصرع شخص صدمه قطار الركاب بمزلقان "أم الزين" بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وتبين مصرعه حال عبوره المزلقان.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.