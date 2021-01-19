أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا -
9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات -
"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات -
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية -
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة" -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شخص صدمه قطار في الشرقية

Print
مصرع شخص صدمه قطار في الشرقية مصرع شخص صدمه قطار في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:20 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بمزلقان "أم الزين" بدائرة مركز الزقازيق بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمصرع شخص صدمه قطار الركاب بمزلقان "أم الزين" بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وتبين مصرعه حال عبوره المزلقان.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

شبكة عيون الإخبارية