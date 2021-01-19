همة وفعالية.. مدارس الأفلاج تفعّل منصة "مدرسي" وتبث دروس الفصل الثاني

★ ★ ★ ★ ★

كانت إدارة تعليم بالمحافظة قد أنهت في وقت مبكر ترحيل المقررات الدراسية

شرعت مدارس تعليم الأفلاج في تفعيل منصة "مدرستي"، وبدأت بهمة وفعالية في بث دروس الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد انتهت في وقت مبكر، من ترحيل المقررات الدراسية من المستودعات المركزية لكافة مدارس المحافظة، وبدأت المدارس من أول يوم دراسي تسليمَ الطلاب والطالبات المقررات الدراسية وفق إجراءات احترازية وصحية، ووسط متابعة من مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة ومساعديه والمشرفين والمشرفات على سير العمليات التربوية والتعليمية بالميدان التعليمي والإجراءات الاحترازية، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بمنصة "مدرستي" في حينها، وإسناد المواد للمعلمين، واستلام الطلاب للكتب الدراسي؛ فيما شرعت المدارس في تفعيل منصة "مدرستي" لبث دروس الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام؛ لضمان بداية جادة من أول يوم دراسي.