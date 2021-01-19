رياح سريعة واستمرار توقف حركة الصيد في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

تعرضت محافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، لموجة من الرياح السريعة على مناطق عدة في الإقليم، تزامنًا مع ارتفاع مستوى الأمواج، واستمرار توقف حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج.

ويتواصل العمل داخل هيئة ميناء دمياط، وسط استقرار حركة تداول سفن البضائع والحاويات، والتزام الهيئة باستقبال الوارد على الأرصفة، دون أن تتأثر بسوء الطقس وهبوب الرياح.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، في وقت سابق، بتدشين غرفة عمليات بالديوان العام لمواجهة المشاكل الطارئة التي قد تحدث، وتلقى البلاغات والشكاوى على مدار الساعة.