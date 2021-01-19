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وزير الري يبحث الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه

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وزير الري يبحث الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه وزير الري يبحث الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه

مصراوي Masrawy

10:03 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من (٢٤ - ٢٨) أكتوبر القادم.

وقال وزير الري - خلال الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه، والذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة الدكتور عبدالقوي خليفة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة - إنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص".. موضحا انه تم اختيار موضوع السكان لأول مره في المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء، وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة في السكان وتوفير فرص عمل لها، وربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.

وأضاف الدكتور عبدالعاطي - في الاجتماع الذي تم فيه استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية - إن اسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، ويأتي هذا الحدث السنوي الهام في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأكد أن وزارة الري حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018، حيث تم تنظيم أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظرا لجائحة فيروس كورون، حيث تم عقد جلسات أسبوع القاهرة الثالث للمياه بتواجد فعلي خلال يومي الافتتاح والختام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد باقي جلسات الأسبوع افتراضيا.. مؤكدا أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح واحدا من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري ورئيس اللجنة التنظيمية أن فعاليات الأسبوع متعددة، وتشتمل على المؤتمر العلمي، وكذلك اجتماعات رفيعة المستوى، وورش عمل إقليمية، بمشاركة شركاء التنمية.

وقال إن بنك التنمية الأفريقي يسعى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم عدد من الأنشطة على الصعيد الإقليمي بالقارة الأفريقية، بالإضافة للتنسيق مع كل من منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" لتنظيم جلسات فنية متخصصة في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.

جدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم في عضويتها 20 أستاذا من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التنفيذية يمثلون كافة التخصصات ذات العلاقة بتخطيط وإدارة الموارد المائية.

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مصراوي Masrawy

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