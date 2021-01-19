وزير الخارجية الإيراني: لسنا على عجلة بشأن عودة أمريكا للاتفاق النووي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

طهران- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، أن بلاده ليست على عجلة بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وقال ظريف أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني): "إننا سائرون على نهج قائد الثورة الاسلامية"، مضيفا: "لقد أكد القائد في خطابه الأسبوع الماضي إننا لسنا على عجلة بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي"، حسبما نقلت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء .

(إرنا).

وردا على أسئلة بعض النواب في مجلس الشورى الاسلامي بشأن السياسة الخارجية، قال ظريف إن "القانون الذي أصدره المجلس هو من أجل تنفيذ الاتفاق النووي، لا دفنه".

وأضاف وزير الخارجية الايراني أن "سماحة قائد الثورة أكد أننا لسنا على عجلة لكن متى ما نفذت أمريكا التزاماتها وألغت الحظر عن إيران، يمكنها العودة إلى الاتفاق النووي في إطار 1+5".