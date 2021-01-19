أخبار عاجلة

9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات -
"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات -
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية -
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة" -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور -
الصحة تحدد أول مستشفى يحصل على لقاح كورونا غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإيراني: لسنا على عجلة بشأن عودة أمريكا للاتفاق النووي

Print
وزير الخارجية الإيراني: لسنا على عجلة بشأن عودة أمريكا للاتفاق النووي وزير الخارجية الإيراني: لسنا على عجلة بشأن عودة أمريكا للاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

10:22 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

طهران- (د ب أ):
أكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، أن بلاده ليست على عجلة بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.
وقال ظريف أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني): "إننا سائرون على نهج قائد الثورة الاسلامية"، مضيفا: "لقد أكد القائد في خطابه الأسبوع الماضي إننا لسنا على عجلة بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي"، حسبما نقلت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء .
(إرنا).
وردا على أسئلة بعض النواب في مجلس الشورى الاسلامي بشأن السياسة الخارجية، قال ظريف إن "القانون الذي أصدره المجلس هو من أجل تنفيذ الاتفاق النووي، لا دفنه".
وأضاف وزير الخارجية الايراني أن "سماحة قائد الثورة أكد أننا لسنا على عجلة لكن متى ما نفذت أمريكا التزاماتها وألغت الحظر عن إيران، يمكنها العودة إلى الاتفاق النووي في إطار 1+5".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

شبكة عيون الإخبارية