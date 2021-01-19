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نجاح جراحة لإنقاذ ساق مريض من البتر بمستشفيات قنا الجامعية

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نجاح جراحة لإنقاذ ساق مريض من البتر بمستشفيات قنا الجامعية نجاح جراحة لإنقاذ ساق مريض من البتر بمستشفيات قنا الجامعية

مصراوي Masrawy

10:06 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:
أعلن الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية والتخدير والعناية المركزة من التدخل العاجل لإنقاذ ساق مريض من البتر.
وأكد يوسف، أن العملية لمريض في الستين من عمره، وجرى استخدام الدمج بين التدخل الجراحي والقسطرة التداخلية، والتي تعد من التدخلات التي تحتاج إلى مهارة وتجهيزات خاصة، والتي تحرص مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا على توفيرها.
وقدم رئيس الجامعة الشكر للفريق الطبي الذي شارك في العملية، والمكون من الدكتور وليد جمال عبدالمتعال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية والطبيب علي رشوان أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والطبيبة يمنى بهاء الدين والطبيب إسلام عاطف، والدكتورة مروة نصر الدين مدرس االتخدير والطبيبة نهاد ثابت مدرس مساعد التخدير والطبيب مصطفى أحمد سعد الطبيب المقيم بقسم التخدير.

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