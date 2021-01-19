توزيع 26 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلنت محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، توزيع 26 ألف كيلو من اللحوم المجمدة على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة.

ووجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا الشكر لجمعية الأورمان ومنظمات المجتمع المدني على جهودهم الملموسة وتعاونهم مع المحافظة، في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأشار حسين الباز وكيل وزارة التضامن بقنا، إلى أنه جرى وضع خطة لضمان التوزيع على الأسر المستحقة من خلال الجمعيات الأهلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.