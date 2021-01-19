انهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية بسوهاج

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سوهاج– عمار عبدالواحد:

شهدت قرية بني وشاح بالمراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، انهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، بانهيار جزئي بمنزل بناحية قرية بني وشاح دائرة المركز.

تبين من التحريات انهيار بالجزء الخلفي لمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية "مأهول بالسكان" ملك "محمد. ا" 53 عامًا عامل، دون حدوث إصابات.

جرى إخلاء المنزل من السكان، وعلل مالك المنزل المذكور سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.