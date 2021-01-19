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وفاة آخر وريث لعرش الإمبراطورية العثمانية في دمشق

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وفاة آخر وريث لعرش الإمبراطورية العثمانية في دمشق وفاة آخر وريث لعرش الإمبراطورية العثمانية في دمشق

مصراوي Masrawy

10:05 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

وكالات:

توفي دوندار عبدالكريم عثمان أوغلو، آخر وريث لعرش الإمبراطورية العثمانية، عن 90 عامًا، في العاصمة السورية دمشق، وفق ما أعلنت عائلته في بيان.

وغرّد أورهان عثمان أوغلو، أحد أفراد الأسرة عبر تويتر: "توفي والد عائلتنا والسلالة العثمانية، عمنا الأمير دوندار عبد الكريم عثمان أوغلو في دمشق، سوريا".

كان عثمان أوغلو يعيش بمفرده في مدينة دمشق التي ولد فيها بعدما أخرج أبواه من تركيا بعيد إلغاء الخلافة عام 1924، بحسب قناة " اليوم" .

وعثمان أوغلو حفيد الأمير محمد سليم أفندي، ابن عبدالحميد الثاني، السلطان العثماني الشهير الذي ينسب إليه الفضل في الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية من الانهيار بعدما تجاوزت أيام مجدها في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر.

وبعد سقوط الإمبراطورية، نفي أحفاد السلالة العثمانية من تركيا، منذ عام 1924.

وفي عام 1952، سمح للإناث منهم بالعودة إلى الأراضي التركية، بينما سمح للذكور بالعودة في عام 1974.

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