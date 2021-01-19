باكستان تُقر الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

صادقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية يوم الاثنين، على لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، للاستخدام الطارئ، وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد.

وجاء في نشرة من الهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن لقاح "سينوفارم"، وهو أحد اللقاحين المعتمدين من قبل الهيئة، قد تم منحه تفويض المصادقة على الاستخدام الطارئ بعد تقييم سلامته وجودته، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وقالت الهيئة إنه ستتم مراجعة التفويض كل ربع سنة، مع مراعاة المزيد من البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية والجودة.

وذكرت النشرة أيضا أن لقاحا تصنعه شركة الأدوية البريطانية السويدية "استرازينيكا"، حصل أيضا على المصادقة في وقت سابق.

وأمس الاثنين، سجّلت باكستان 1920 إصابة جديدة بكورونا، و46 وفاة، ما رفع إجمالي حالات العدوى إلى 521211، والوفيات إلى 10997.