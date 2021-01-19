★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن- أ ش أ:

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفع قيود السفر المفروضة على معظم الدول الأوروبية والبرازيل بسبب فيروس كورونا اعتبارًا من 26 يناير الجاري، مستبعدا استقبال المسافرين من إيران والصين.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني، الثلاثاء، إنه في أعقاب التفشي غير المسبوق لجائحة كورونا في الولايات المتحدة، اتخذت إجراءات لتعليق والحد من دخول الأجانب الموجودين مؤخرًا في بعض الولايات القضائية الأجنبية حيث حدث تفشي كبير للفيروس.

وأضاف أن هذه الولايات القضائية شملت جمهورية الصين الشعبية (باستثناء المناطق الإدارية الخاصة لهونج كونج وماكاو) وجمهورية إيران ومنطقة شنجن وبريطانيا (باستثناء أقاليم ما وراء البحار خارج أوروبا) وأيرلندا والبرازيل.

وفي إطار إدراك تطور وتغير طبيعة التهديد الذي يمثله فيروس كورونا بمرور الوقت، أشار ترامب إلى توجيه وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس أزار، لتقديم إلي بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في القيود التي فرضتها سابقًا أو تعديلها أو إنهاؤها.

وذكر أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أصدرت في 12 يناير 2021 أمرًا ساريًا حتى 26 يناير 2021، يتطلب شهادة خلو من كورونا أو توثيقًا للتعافي من الفيروس التاجي لجميع المسافرين عبر الخطوط الجوية القادمين من بلد أجنبي إلى الولايات المتحدة.

من جانبه أوضح أزار أن هذا الإجراء سيساعد في الحيلولة دون نشر المسافرين جواً من منطقة شنجن الأوروبية والمملكة المتحدة وأيرلندا والبرازيل للفيروس في الولايات المتحدة.

وتوقع وزير الصحة الأمريكي أن يؤدي التعاون من هذه الولايات القضائية الأجنبية في تنفيذ أمر الاختبار. ويتمتع مسؤولو الصحة العامة في الولايات القضائية الأجنبية بسجل مثبت من التعاون عمل مع الولايات المتحدة لمشاركة بيانات اختبار كورونا الدقيقة في الوقت المناسب، في ضوء التعاون النشط بين أمريكا والسلطات القضائية فيما يتعلق بكيفية جعل السفر آمنًا بين بلداننا.

وتابع ترامب، إن هذا التعاون يقف في مواجهة تناقض صارخ مع سلوك الحكومات والمؤسسات المملوكة للدولة في الصين وإيران، اللتين أخفقتا مرارًا في التعاون مع سلطات الصحة العامة في الولايات المتحدة وتبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول انتشار الفيروس. كما أن ردود فعل تلك الولايات القضائية بشأن الوباء وافتقارها للشفافية وافتقارها إلى التعاون مع الولايات المتحدة حتى الآن في مكافحة الوباء، تلقي بظلال من الشك على تعاونها في تنفيذ نظام تعليمات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الصادرة 12 يناير 2021.

واختتم الرئيس الأمريكي البيان بالقول: وفقًا لذلك نصحني وزير الصحة برفع القيود المطبقة على منطقة شنجن والمملكة المتحدة وأيرلندا والبرازيل، مع ترك القيود المفروضة على الصين وإيران. وأتفق مع وزير الصحة في أن هذا الإجراء هو أفضل طريقة لمواصلة حماية الأمريكيين من كوفيد-19 مع السماح باستئناف السفر بأمان.