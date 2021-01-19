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بينها تويتر.. تركيا تمنع شركاتها من الإعلان على 3 مواقع تواصل اجتماعي

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بينها تويتر.. تركيا تمنع شركاتها من الإعلان على 3 مواقع تواصل اجتماعي بينها تويتر.. تركيا تمنع شركاتها من الإعلان على 3 مواقع تواصل اجتماعي

مصراوي Masrawy

09:56 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

أنقرة- (د ب أ):

قررت السلطات التركية منع الشركات المحلية من نشر إعلاناتها على مواقع "تويتر" و"بريسكوب" و"بنتريست"، بسبب عدم وجود مكاتب تمثيل محلية لهذه المواقع في تركيا، بحسب الجريدة الرسمية التركية.

وأشارت وكالة بلومبرجK إلى أن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية قد تتقدم بطلب إلى القضاء لخفض سرعة الإنترنت لهذه المواقع إلى النصف إذا لم تقم بفتح مكاتب تمثيل محلية لها خلال ثلاثة أشهر.

وفي حال موافقة المحكمة على الطلب، يمكن للهيئة تقديم طلب آخر بعد شهر لتقليص سرعة الإنترنت لهذه المواقع بنسبة 90%.

وفي حالة تعيين ممثلين محليين لهذه المواقع سيتم إلغاء خظر نشر الإعلانات عليها، وإلغاء تخفيض السرعة وتقليل الغرامات المقررة إلى ربع القيمة الأصلية لها.

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