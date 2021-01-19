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بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن في أبريل

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بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن في أبريل بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن في أبريل

مصراوي Masrawy

09:47 ص الثلاثاء 19 يناير 2021


كتب- مصراوي:
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدار جديد ضمن سلسلة " في معلومة"، حول جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.

وأعلنت وزارة المالية عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن ACI في أبريل ٢٠٢١، على أن يبدأ التشغيل الإلزامي في يوليو ٢٠٢١.

يأتي ذلك في إطار تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع.

وتكمن الاستفادة من المنظومة في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، ومساعدة الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات أو ما يسمى بالإفراج المسبق.

وتُعد المنظومة انعكاسًا لاهتمام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ ورقمنة المنظومة الجمركية الوطنية. وستكون المنظومة إضافة مهمة لنافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر.

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