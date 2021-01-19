أخبار عاجلة

"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات -
"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات -
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية -
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة" -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور -
الصحة تحدد أول مستشفى يحصل على لقاح كورونا غدًا -
السيسي: بدء توزيع لقاح كورونا "سينوفارم" اعتبارًا من غدٍ الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

روسيا.. بدء التطعيم العام ضد كورونا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
سكان بغداد يوقدون الشموع حدادا على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري المزدوج

سكان بغداد يوقدون الشموع حدادا على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري المزدوج

موسكو: مستعدون لبدء إجراءات تمديد "ستارت 3"

موسكو: مستعدون لبدء إجراءات تمديد "ستارت 3"

ظهور دائـرة جليدية نادرة تـدور حـول نفسها في بيلاروس

ظهور دائـرة جليدية نادرة تـدور حـول نفسها في بيلاروس

بايدن وروسيا.. نحو تمديد "ستارت الجديدة"

بايدن وروسيا.. نحو تمديد "ستارت الجديدة"

شبكة عيون الإخبارية