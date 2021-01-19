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  1. شبكة عيون الإخبارية
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من مصر | وزير الثقافة الأردني الأسبق هناك تنسيق بين مصر والأردن لمواجهة تحديات المنطقة

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