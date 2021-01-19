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"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات
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السبت 23 يناير 2021 06:26 مساءً
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية
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السبت 23 يناير 2021 06:26 مساءً
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة"
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السبت 23 يناير 2021 06:26 مساءً
صور..وزير المالية يتفقد المركز اللوجستي لخدمة المستوردين في ميناء بورسعيد
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السبت 23 يناير 2021 06:24 مساءً
"دهنوه بالألوان".. مدير آثار رشيد الأسبق يعلق على صور ترميم مسجد زغلول
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السبت 23 يناير 2021 06:24 مساءً
بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟
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السبت 23 يناير 2021 06:24 مساءً
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا
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السبت 23 يناير 2021 06:24 مساءً
منظمات وأحزاب يسارية تشارك بالمظاهرات في تونس
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السبت 23 يناير 2021 06:24 مساءً
موسكو تطالب واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى
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السبت 23 يناير 2021 06:24 مساءً
احتجاجات في إستونيا للمطالبة بالإفراج عن نافالني
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السبت 23 يناير 2021 06:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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محمد ثروت إشتغل بيومي فؤاد ساعة ونص وبيومي مصدق إنه دكتور من المنيا وإسعاد يونس هتموت من الضحك
DMC
DMC
الثلاثاء 19 يناير 2021 10:01 صباحاً
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