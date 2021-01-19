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خام "برنت" يرتفع قرب الـ55 دولارًا للبرميل

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خام "برنت" يرتفع قرب الـ55 دولارًا للبرميل خام "برنت" يرتفع قرب الـ55 دولارًا للبرميل
عقود "نايمكس" تسليم فبراير تراجعت 0.3%

خام

تباينت النفط خلال تعاملات الثلاثاء في ظل متابعة التطورات الاقتصادية العالمية ومستجدات جائحة "كورونا".

وقال كبير محللي السوق لدى "أواندا" "جيفري هالي": إن مؤشر القوة النسبية لكلا العقدين كان في منطقة ذروة الشراء؛ مما يشير إلى أن التصحيح في طريقه؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

ويتابع المستثمرون مستجدات جائحة "كورونا" مع تجاوز الإصابات حاجز 95.5 مليونًا والوفيات مستوى 2 مليون عالميًّا، كما تشهد الصين زيادة في عدد الإصابات بالفيروس وسط تطبيق قيود الإغلاق على مزيد من الأشخاص.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس 0.4% إلى 54.98 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنحو 0.3% عند 52.18 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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