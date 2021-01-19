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قطر: حان الوقت لتبدأ دول الخليج محادثات مع إيران

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قطر: حان الوقت لتبدأ دول الخليج محادثات مع إيران قطر: حان الوقت لتبدأ دول الخليج محادثات مع إيران

مصراوي Masrawy

09:38 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

الدوحة- (د ب أ):
حثت قطر دول الخليج على الدخول في حوار مع إيران، مُعتبرة أن الوقت قد حان لتتوسط الدوحة لإطلاق مثل هذه المفاوضات.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن حكومته "تأمل في حدوث هذا، وما زلنا نعتقد أن هذا ينبغي أن يحدث".
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "هذه أيضا رغبة تتشاركها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".
وفيما يتعلق بناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران، قال الوزير القطري إن بلاده تدعم بالفعل المشاورات الجارية بين البلدين لتأمين الإفراج عن الناقلة التي احتجزها الحرس الثوري الإسلامي في وقت سابق من هذا الشهر.
وعن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بعد تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنصب، قال: "سندعم المفاوضات أينما كانت وبغض النظر عمن يجريها".

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