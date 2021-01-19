أخبار عاجلة

"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات -
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية -
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة" -
صور..وزير المالية يتفقد المركز اللوجستي لخدمة المستوردين في ميناء بورسعيد -
"دهنوه بالألوان".. مدير آثار رشيد الأسبق يعلق على صور ترميم مسجد زغلول -
بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟ -
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا -
منظمات وأحزاب يسارية تشارك بالمظاهرات في تونس -
موسكو تطالب واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى -
احتجاجات في إستونيا للمطالبة بالإفراج عن نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​عودة الشبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد 24 يناير (بيان رسمي)

Print
​عودة الشبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد 24 يناير (بيان رسمي) ​عودة الشبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد 24 يناير (بيان رسمي)

مصراوي Masrawy

08:00 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

(مصراوي):

كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من غدٍ الثلاثاء 19 يناير 2021، حتى الأحد 24 يناير 2021.

يوم الثلاثاء 19 يناير 2021:

- فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

يوم الأربعاء 20 يناير 2021:

- فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

يوم الخميس 21 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الجمعة 22 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم السبت 23 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الأحد 24 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

اقرأ أيضًا..

- أمطار غزيرة واضطراب ملاحة.. الأرصاد: إنذار خاص لمدن البحر المتوسط حتى الأربعاء

نشرة الأرصاد

17af95ba42.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

شبكة عيون الإخبارية