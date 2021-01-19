​عودة الشبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد 24 يناير (بيان رسمي)

مصراوي Masrawy
08:00 ص الثلاثاء 19 يناير 2021
(مصراوي):
كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من غدٍ الثلاثاء 19 يناير 2021، حتى الأحد 24 يناير 2021.
يوم الثلاثاء 19 يناير 2021:
- فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
يوم الأربعاء 20 يناير 2021:
- فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.
يوم الخميس 21 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم الجمعة 22 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم السبت 23 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم الأحد 24 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
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