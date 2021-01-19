السديس يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي ومبنى الوكالة

★ ★ ★ ★ ★

قال: هذه القرارات اتخذت لحماية المصلين والزوار والعاملين من هذه الجائحة

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد النبوي الشريف وساحاته، وداخل المبنى الإداري لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف.

وذكر أن الرئاسة العامة تعمل وفق توجيهات القيادة الكريمة -حفظها الله- فيما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والمرافق، والمباني الإدارية التابعة لها؛ وذلك بالأخذ بكل الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي تم العمل بها.

وأضاف الرئيس العام أن هذه القرارات اتخذت لحماية المصلين والزوار والعاملين من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر هذا الوباء.

ودعا الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ الجميع من هذا الوباء، ويزيل هذه الغمة عن العالم أجمع، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس