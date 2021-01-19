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الرئيس الأمريكي يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى

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الرئيس الأمريكي يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى الرئيس الأمريكي يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى
لدوره البارز في دفع مسیرة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل

الرئيس الأمريكي يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى

منح الرئيس الأمريكي دونالد ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى.

وأوضح الرئيس ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الوسام يأتي تقدیرًا للجهود المشهودة التي قام بها ملك البحرين لتوطيد علاقات الصداقة والشراكة الوثیقة بین أمريكا والبحرين، ودوره البارز في دفع مسیرة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل؛ مؤكدًا أن مملكة البحرين حليف استراتيجي ثابت، وشريك يعمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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