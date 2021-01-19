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استطلاع: شعبية تنخفض إلى أدنى مستوياتها

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استطلاع: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوياتها استطلاع: شعبية تنخفض إلى أدنى مستوياتها
4% فقط من الأمريكيين يعتبرون أداءه في منصبه جيدًا

استطلاع: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوياتها

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Gallup في الولايات المتحدة، انخفاض شعبية الرئيس دونالد إلى أدنى مستوياتها؛ فيما سجل متوسط شعبيته أدنى من مؤشر أي رئيس أمريكي سبقه.

وبيّنت نتائج الاستطلاع الذي جرى خلال الفترة بين 4 و15 يناير الجاري، أن 34% فقط من الأمريكيين يعتبرون أداء ترامب في منصبه جيدًا، وهذا أدنى مستوى لشعبية ترامب خلال كامل فترة رئاسته.

وفي وقت سابق تم تسجيل أدنى مستوى شعبية لترامب في أغسطس 2017 وأكتوبر- ديسمبر 2017، حين وصل إلى 35% على خلفية المخاوف من نزاع مع والتحقيقات في صلات ترامب المزعومة بروسيا، والتي لم يتم العثور على أي دليل عليها في وقت لاحق.

ووصلت شعبية ترامب إلى أعلى مستوى لها (49%) في مطلع 2020، بعد تبرئته أمام مجلس الشيوخ من التهم الموجهة إليه في قضية عزله الأولى وقبل بدء انتشار على نطاق واسع في الولايات المتحدة؛ وفق " اليوم".

وبلغ متوسط مستوى شعبية ترامب خلال السنوات الأربع من رئاسته 41%؛ مما يعتبر أدنى مستوى في تاريخ استطلاعات Gallup، التي تتابع شعبية الرؤساء في الولايات المتحدة منذ عام 1938.

وهو أيضًا الرئيس الوحيد الذي لم تصل شعبيته أبدًا إلى 50% خلال كامل ولايته، وهي كانت عند 38% خلال سنته الأولى في البيت الأبيض، و40% في السنة الثانية و42% في الثالثة و43% في السنة الأخيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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