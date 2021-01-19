أخبار عاجلة

"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات -
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية -
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة" -
صور..وزير المالية يتفقد المركز اللوجستي لخدمة المستوردين في ميناء بورسعيد -
"دهنوه بالألوان".. مدير آثار رشيد الأسبق يعلق على صور ترميم مسجد زغلول -
بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟ -
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا -
منظمات وأحزاب يسارية تشارك بالمظاهرات في تونس -
موسكو تطالب واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى -
احتجاجات في إستونيا للمطالبة بالإفراج عن نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كوريا الجنوبية تسجّل 386 إصابة بفيروس كورونا و118 حالة بالصين

Print
كوريا الجنوبية تسجّل 386 إصابة بفيروس كورونا و118 حالة بالصين كوريا الجنوبية تسجّل 386 إصابة بفيروس كورونا و118 حالة بالصين

كوريا الجنوبية تسجّل 386 إصابة بفيروس كورونا و118 حالة بالصين

سجّلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 73 ألفاً و115 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1283 حالة وفاة.

الصين

سجّلت الصين 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني ارتفع إلى 89454 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة

الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة

وفاة "لاري كينج" أشهر مذيع ومقدم برامج في الولايات المتحدة بفيروس كورونا

وفاة "لاري كينج" أشهر مذيع ومقدم برامج في الولايات المتحدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية