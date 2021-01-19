أخبار عاجلة

"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات -
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية -
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة" -
صور..وزير المالية يتفقد المركز اللوجستي لخدمة المستوردين في ميناء بورسعيد -
"دهنوه بالألوان".. مدير آثار رشيد الأسبق يعلق على صور ترميم مسجد زغلول -
بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟ -
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا -
منظمات وأحزاب يسارية تشارك بالمظاهرات في تونس -
موسكو تطالب واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى -
احتجاجات في إستونيا للمطالبة بالإفراج عن نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المغرب يسجّل أول حالة إصابة مؤكّدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا

Print
المغرب يسجّل أول حالة إصابة مؤكّدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المغرب يسجّل أول حالة إصابة مؤكّدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا
لدى "مغربي" قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا

المغرب يسجّل أول حالة إصابة مؤكّدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا

سجّل المغرب أول حالة إصابة مؤكّدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة أخيراً بالمملكة المتحدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها، أن الحالة المؤكّدة رُصدت بميناء طنجة- المتوسط شمال المغرب، لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا بجنوب فرنسا، مبيناً أن الشخص المصاب لا تظهر عليه أي أعراض، وهو حالياً تحت العزل الصحي.

إثر ذلك، قرّرت السلطات المغربية المختصّة، كإجراءٍ وقائي، تعليق الرحلات الجوية للمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وإيرلندا ونيوزيلندا، ابتداءً من 19 يناير الحالي حتى إشعار آخر.المغرب الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة

الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة

وفاة "لاري كينج" أشهر مذيع ومقدم برامج في الولايات المتحدة بفيروس كورونا

وفاة "لاري كينج" أشهر مذيع ومقدم برامج في الولايات المتحدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية