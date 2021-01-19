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متحدثة باسم بايدن: لا ننوي رفع قيود السفر

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متحدثة باسم بايدن: لا ننوي رفع قيود السفر متحدثة باسم بايدن: لا ننوي رفع قيود السفر

مصراوي Masrawy

03:21 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الإدارة الجديدة "لا تنوي رفع" قيود السفر الدولية في 26 يناير كما أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد قبل دقائق.

وأوضحت المتحدثة باسم بايدن، جين ساكي، مساء الاثنين في تغريدة عبر تويتر: "بناء على نصيحة فريقنا الطبي، لا تنوي الإدارة (الجديدة) رفع هذه القيود في 26 / 1. وفي الواقع ، نخطط لتعزيز تدابير الصحة العامة بشأن السفر الدولي من أجل التخفيف بشكل أكبر من تفشي كوفيد 19".

وأعلن ترامب ، الذي من المقرر أن يغادر منصبه بعد أقل من 48 ساعة، منذ قليل أنه سيجري رفع القيود المفروضة على المسافرين من أوروبا والبرازيل اعتبارا من 26 كانون ثان/يناير ، بشرط أن يكون لدى الأشخاص نتيجة اختبار سلبية حديثة لـ "كوفيد 19".

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