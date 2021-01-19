​للمبدعين الشباب.. جائزة جديدة باسم الكاتب الراحل صبري موسى في ذكرى وفاته الثالثة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلنت أسرة الكاتب الراحل صبري موسى إطلاق جائزة سنوية باسمه توجه للشباب المبدعين، بالتزامن مع ذكرى رحيله الثالثة.

واكتفت أسرة الكاتب الراحل بزيارة قبره وقراءة القرآن، والدعوات له بالرحمة، بسبب جائحة كورونا، فيما سيتم إعلان تفاصيل الجائزة في وقت لاحق.

وموسى، ولد في دمياط عام 1932، عمل بالصحافة، كتب الرواية والقصة وأدب الرحلات والسيناريو، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وتوفى في 18 يناير من العام 2018.

عمل "موسى" صحفيًا في جريدة الجمهورية عند إنشائها، ومجلتي التحرير الأسبوعية والرسالة الجديدة الأدبية الشهرية عام 1954، وكان من أول مجموعة أسست مجلة صباح الخير بمؤسسة روزاليوسف.

ساهم "موسى" في إنشاء وحده لحقوق الملكية الفكرية لاتحاد الكتاب، وترجمت أعماله إلى الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، وأنشأ في نيويورك مجلة "بالعربي" عام 1989 للمهاجرين المصريين والعرب في أمريكا وكندا، وكان أول من أنشأ بابًا لنشر مشكلات الجماهير، قبل أن تتشر بعد ذلك في الصحافة المصرية والعربية، وأول كاتب حصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة للذهاب إلى الصحراء للكتابة عنها.

من أهم أعماله السينمائية: (كتب السيناريو والحوار لأفلام "البوسطجي، وفيلم قنديل أم هاشم، الشيماء، حادث النصف متر، رغبات ممنوعة، رحله داخل امرأة، قاهر الظلام)، كما كتب سيناريو وحوار الفيلم التلفزيوني "حبيبي أصغر مني" 1990، وكتب السيناريو والحوار للفيلم العراقي "الأسوار" والفيلم المغربي "أين يخبئون الشمس"، وكذلك لأفلام روائية قصيرة بأمريكا.

كما كتب قصصًا وروايات تم تحويلها إلى أفلام سينمائية، مثل: "رحلة داخل امرأة" من إخراج أشرف فهمي، "حادث النصف متر" أنتجت في فيلمين بمصر وسوريا عام 1987.

حصل على جائزة الدولة للسيناريو و الحوار في مصر عام 1968 عن فيلم "البوسطجي"، جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب عن رواية "فساد الأمكنة" سنة 1974، وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله القصصية والروائية عام 1975، جائزة "بيجاسوس" الدولية التى تمنح في الولايات المتحدة الأمريكية للأعمال الأدبية المتميزة المكتوبة بغير اللغة الإنجليزية.

بالإضافة إلى الميدالية الذهبية حيث كان أول كاتب مصري وعربي يحصل عليها عام 1978م، عن رواية "فساد الأمكنة" مع ترجمة الرواية ونشرها في أمريكا و كندا، عن دار النشر هوتن مفلن في بوسطن بالولايات المتحدة، وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى تكريما من رئيس الجمهورية فى عام 1993، كما تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1995 مع مجموعة من الرواد لإبداعاته في مجال السيناريو السينمائي والحوار، كرم فى مهرجانات ومؤتمرات عديدة فى مصر والعالم العربى والعالمى، كان من أول الحاصلين على جائزة "التفوق" في مجال الأدب، التي تمنح لأول مرة في مصر عام 1999 عن أعماله الأدبية، جائزة الدولة التقديرية عام 2003.