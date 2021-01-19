الأوقاف: تعليق صلوات الجنازة بالمساجد وملحقاتها في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة مديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تعليق صلوات الجنازة بالمساجد وملحقاتها في المحافظة، وقصرها على المقابر فقط، وذلك لعدم إلتزام المشيعين لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار الشيخ جمال، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى رصد عدم مراعاة التزام المشيعين بعلامات التباعد، وعدم إرتداء الكمامة، مما يساعد على انتشار فيروس كورونا.

وشدد على أنه لاتهاون في أي مخالفة تحدث بالمساجد، وسوف يجرى غلق أي مسجد لا يلتزم المصلون فيه بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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