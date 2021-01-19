أخبار عاجلة

"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات -
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية -
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة" -
صور..وزير المالية يتفقد المركز اللوجستي لخدمة المستوردين في ميناء بورسعيد -
"دهنوه بالألوان".. مدير آثار رشيد الأسبق يعلق على صور ترميم مسجد زغلول -
بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟ -
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا -
منظمات وأحزاب يسارية تشارك بالمظاهرات في تونس -
موسكو تطالب واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى -
احتجاجات في إستونيا للمطالبة بالإفراج عن نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الأوقاف: تعليق صلوات الجنازة بالمساجد وملحقاتها في بورسعيد

Print
الأوقاف: تعليق صلوات الجنازة بالمساجد وملحقاتها في بورسعيد الأوقاف: تعليق صلوات الجنازة بالمساجد وملحقاتها في بورسعيد

مصراوي Masrawy

01:32 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة مديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تعليق صلوات الجنازة بالمساجد وملحقاتها في المحافظة، وقصرها على المقابر فقط، وذلك لعدم إلتزام المشيعين لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار الشيخ جمال، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى رصد عدم مراعاة التزام المشيعين بعلامات التباعد، وعدم إرتداء الكمامة، مما يساعد على انتشار .

وشدد على أنه لاتهاون في أي مخالفة تحدث بالمساجد، وسوف يجرى غلق أي مسجد لا يلتزم المصلون فيه بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

شبكة عيون الإخبارية