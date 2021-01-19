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تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

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مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 15727 من ضمنهم 123491 متعافيًا

مصر تسجل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين خروج 498 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123491 حالة، وفقًا لبوابة الأهرام.

وتفصيلاً، أوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل 878 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتة إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 157275 حالة، من ضمنهم 123491 حالة تم شفاؤها، و8638 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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