أخبار عاجلة

"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات -
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية -
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة" -
صور..وزير المالية يتفقد المركز اللوجستي لخدمة المستوردين في ميناء بورسعيد -
"دهنوه بالألوان".. مدير آثار رشيد الأسبق يعلق على صور ترميم مسجد زغلول -
بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟ -
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا -
منظمات وأحزاب يسارية تشارك بالمظاهرات في تونس -
موسكو تطالب واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى -
احتجاجات في إستونيا للمطالبة بالإفراج عن نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من

Print
المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من
المصاب لم تظهر عليه أعراض ويوجد تحت العزل الصحي بالدار البيضاء

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن منظومة الرصد الوبائي سجلت أول حالة إصابة مؤكدة في المغرب بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد، وفق سبوتنيك.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحالة المؤكدة رصدت بميناء طنجة- المتوسط لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا بجنوب فرنسا.

وحسب البيان فإن المصاب لا تظهر عليه أي أعراض، ويوجد حاليًا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء، وتم التعامل معه ومع مخالطيه وفقًا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في المملكة.

وأكدت الوزارة أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير للكشف المبكر وحصر أي حالات للسلالة المتحورة. كما تم تحيين تدابير التكفل بالحالات تماشيًا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط، بكل وطنية ومسؤولية، في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة المغربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة

الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة

وفاة "لاري كينج" أشهر مذيع ومقدم برامج في الولايات المتحدة بفيروس كورونا

وفاة "لاري كينج" أشهر مذيع ومقدم برامج في الولايات المتحدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية