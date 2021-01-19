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: تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد

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السعودية: تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد : تورط 69 موظفًا بعدد من المصالح في قضايا فساد

مصراوي Masrawy

12:24 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

الرياض - (د ب ا)

أعلن مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في ، تورط 69 موظفًا بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد، مشيرًا إلى صدور عددًا من الأحكام القضائية.
وصرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عددٌ من الأحكام القضائية بشأن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة" وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الاثنين.
و طالت الأحكام عددًا من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

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