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تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6

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تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6 تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6

المدينة نيوز :- قتل مدني، الأحد، بتفجير سيارة مفخخة في قرية سجو التابعة لمدينة أعزاز بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وكانت العبوة مزروعة في سيارة "سوزوكي" لبيع الخبز. وتم إسعاف المصابين وإخماد النيران في سوق البلدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بين الجرحى طفلا وامرأة، وأن القتيل عمره 39 عاما، وأضافت أن الانفجار أدى إلى أضرار مادية كبيرة في سوق البلدة الواقعة في ريف مدينة إعزاز وتحت سيطرة فصائل معارضة للحكومة ، وفقا لـ "عربي21" .

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط التفجير فيما نُقل المصابون إلى المستشفى.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الانفجار.

جي بي سي نيوز

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